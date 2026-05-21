El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 38% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave y constante será un complemento perfecto para el tiempo primaveral.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día completamente despejado. Las condiciones son ideales para actividades familiares, picnics o cualquier evento al aire libre que se tenga planeado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá siendo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:54. La puesta de sol será un espectáculo visual, con colores vibrantes que adornarán el horizonte.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es perfecto para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que el día sea aún más placentero. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Porriño se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 a 19 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.