El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 13 grados, pero a medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 24 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 88% en la mañana a un 50% en las horas más cálidas del día, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en Moraña durante el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cálido.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste a una velocidad de 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En las horas centrales, se espera que el viento sople del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que el calor se sienta un poco más intenso.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es un excelente momento para salir y disfrutar de la naturaleza. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar si planeas salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.