El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 41% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que hará que la temperatura se sienta más cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, ideal para observar las estrellas, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables promete hacer de este 21 de mayo un día memorable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de mayo de 2026, A Cañiza se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.