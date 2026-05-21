El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 14°C, con una humedad relativa que comenzará en un 81% y descenderá ligeramente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 14°C, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 23°C. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente poco nuboso, comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde. La humedad relativa también experimentará una disminución, llegando a un 58% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el oeste y suroeste. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de 3 a 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevén rachas más intensas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, donde se registrarán velocidades de hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades recreativas y el turismo en la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:55. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19°C hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 16 grados a media mañana.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 a 19 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.