El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 84% al amanecer, disminuyendo gradualmente a lo largo del día hasta situarse en torno al 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se anticipan precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza.

El cielo presentará un panorama mixto. Durante la mañana, se observarán nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará en gran parte, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un cielo mayormente despejado. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo.

En resumen, Meis disfrutará de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas suaves y un cielo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación adecuada debido a la humedad y las temperaturas que, aunque agradables, pueden resultar calurosas en las horas pico.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.