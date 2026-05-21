El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Meaño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 21°C a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 82%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más fresca y confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h, principalmente desde el suroeste. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas estén en su punto más alto. La dirección del viento también podría influir en la percepción de la temperatura, haciendo que se sienta un poco más fresco en las zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Meaño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hace de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:56. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de los 15°C, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día para aprovechar al máximo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de un momento de tranquilidad en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.