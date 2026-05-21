El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la mañana. El viento soplará desde el sureste a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 23 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad a medida que avanza la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 9 de la noche.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:55. La humedad relativa se estabilizará en torno al 75%, lo que contribuirá a una noche agradable. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 18 grados, lo que hará que la velada sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.