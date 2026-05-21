El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 45% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que la combinación de viento y temperaturas más altas podría hacer que se sienta un poco más fresco de lo esperado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente hacia el final del día. Sin embargo, estas no afectarán la temperatura ni la sensación de calor, y el sol seguirá brillando hasta el ocaso, que se producirá a las 21:54.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.