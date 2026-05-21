El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que llegue a los 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se espera que la humedad sea excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 11:00, con velocidades de hasta 28 km/h, provenientes del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 17 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.
En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el entorno natural y la belleza de la isla.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.
El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
Hoy, 21 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido y agradable será perfecto para paseos por la costa o para disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo
- El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo
- El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.
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