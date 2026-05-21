El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a niveles más cómodos a lo largo del día, alcanzando un 52% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad se mantendrá moderada, alcanzando hasta 10 km/h en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de nubes densas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también puede ser un buen momento para disfrutar de un picnic o una caminata por la costa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando alrededor de 18 grados a última hora, lo que sugiere que la velada será cálida y agradable.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 a 14 grados .

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados durante la madrugada y alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.