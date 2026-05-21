El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 18 grados a media tarde. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 75%. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, especialmente en las horas centrales, lo que podría ser notable en áreas más abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya algo de bruma en las horas de la tarde, lo que podría afectar ligeramente la claridad del paisaje.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen el paisaje antes del ocaso, que se producirá a las 21:55. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en un entorno tranquilo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 82%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.