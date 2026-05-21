El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 22°C en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo ideal para paseos y actividades recreativas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 58% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante la tarde, se prevén rachas más intensas, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la tranquilidad del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y participar en eventos comunitarios.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:55. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. No hay indicios de lluvia, lo que garantiza un día soleado y placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.