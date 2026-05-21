El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

La temperatura irá en aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% por la mañana y descenderá hasta un 44% en las horas de mayor calor. Esto generará un ambiente más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto de nubes altas, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 19 grados al caer el sol. El ocaso está previsto para las 21:55, momento en el que el cielo se tornará más despejado, permitiendo disfrutar de una noche estrellada.

La combinación de temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la intensidad del viento, especialmente en áreas abiertas, donde las ráfagas pueden ser más fuertes.

En resumen, A Estrada vivirá un día mayormente despejado con nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral sin preocupaciones por la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar si planeas salir.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se prevé que durante la mayor parte del día se mantenga un estado poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.