El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar si planeas salir.

La humedad relativa en la mañana será alta, alcanzando un 83% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, especialmente alrededor de las 12:00 y 13:00, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:06, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 21:56, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de mayo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.