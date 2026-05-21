El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas de la tarde.

El cielo estará predominantemente cubierto por nubes altas, especialmente durante la mañana y la tarde, aunque también habrá momentos de cielo poco nuboso. A partir de la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque hasta 24 grados , proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, los niveles se mantendrán altos durante la mañana, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

Respecto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Catoira podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos o deportes.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta como una jornada mayormente nublada pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la tarde. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se espera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de mayo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se prevé que durante la mayor parte del día se mantenga un estado poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.