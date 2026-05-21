El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, A Cañiza se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados y temperaturas que irán aumentando gradualmente. Se prevé que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se estima que se registren temperaturas de hasta 25 grados. Este aumento en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitaciones, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades de hasta 9 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se espera que la humedad se mantenga en torno al 54% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente agradable y no excesivamente bochornoso. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, la humedad será más alta, alcanzando hasta el 63%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las probabilidades de tormenta también son inexistentes, lo que refuerza la idea de que hoy será un día tranquilo y soleado.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deporte o simplemente relajándose al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 15°C durante la mañana, con una ligera disminución a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 28°C en las horas centrales.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.