El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 16 grados a media mañana.

A lo largo del día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Cangas pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, oscilando entre el 76% y el 85% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa del este, que soplará a velocidades de entre 4 y 12 km/h, ofrecerá un alivio refrescante, especialmente en las zonas costeras.

El viento será predominante del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente propicio para actividades como la navegación y otros deportes acuáticos, ya que las condiciones del mar se mantendrán tranquilas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender lentamente hacia la noche, alcanzando los 20 grados a última hora. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

El ocaso se producirá a las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 14°C, con una humedad relativa que comenzará en un 81% y descenderá ligeramente a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 a 19 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.