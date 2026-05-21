El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

A lo largo de la jornada, se espera que la humedad relativa se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que el día sea perfecto para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias, y su dirección ayudará a mantener una brisa refrescante.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para los agricultores y viticultores de la zona, quienes podrán trabajar sin preocupaciones sobre el tiempo.

En resumen, Cambados disfrutará de un día espléndido con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para explorar la belleza natural de la región, disfrutar de la gastronomía local y participar en actividades al aire libre. La comunidad y los visitantes podrán aprovechar al máximo este día, que promete ser uno de esos momentos memorables en la primavera gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido y agradable será perfecto para paseos por la costa o para disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.