El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 80% a primera hora y bajará a un 51% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que sea un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. La dirección del viento también contribuirá a dispersar las nubes, permitiendo que el sol brille con más intensidad durante las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza. La ausencia de lluvias y la combinación de temperaturas agradables y vientos moderados hacen de este un día propicio para disfrutar de la belleza del entorno.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:56, lo que proporciona una amplia ventana de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día mayormente nublado pero cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la primavera en Caldas de Reis.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar si planeas salir.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.