El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a una sensación de confort, haciendo que el tiempo sea aún más placentero para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas, permitiendo disfrutar de la jornada sin incomodidades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades como paseos por la playa, senderismo o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La transición hacia la noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 17 grados .

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable. La combinación de temperaturas suaves, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 16 grados a media mañana.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 14°C, con una humedad relativa que comenzará en un 81% y descenderá ligeramente a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.