El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad podría hacer que el tiempo se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 24 km/h a lo largo del día, con un aumento notable en las horas de la tarde. Los vientos del oeste y suroeste serán predominantes, lo que podría traer consigo un ligero alivio del calor en los momentos más cálidos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa. La puesta de sol se producirá a las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, Barro disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. La ausencia de precipitaciones permitirá que los planes se desarrollen sin contratiempos, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la primavera en la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.