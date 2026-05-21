El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 75% por la tarde, lo que mejorará la comodidad térmica.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de lluvia. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 17 grados .

El ocaso se producirá a las 21:55, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los habitantes de Baiona podrán disfrutar. En resumen, el día se perfila como uno de esos días primaverales ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y ventoso, perfecto para aprovechar al máximo lo que Baiona tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 82%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 a 14 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.