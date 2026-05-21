El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 15°C durante la mañana, con una ligera disminución a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 28°C en las horas centrales.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo continúe con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y estable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 30% en las horas de la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las temperaturas más cálidas, proporcionará un ambiente cómodo para disfrutar del día. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 54% al final del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Por la noche, el viento disminuirá, proporcionando un ambiente más tranquilo.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los residentes podrán aprovechar al máximo este día primaveral. La combinación de cielos despejados y un viento suave hará que sea un día perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 a 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá favorecida por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 07:07. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados centígrados en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 41% y el 86% a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.