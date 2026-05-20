El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos de nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y difusa. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde el sol podrá asomarse entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 15 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido y agradable. La tarde será especialmente placentera, con temperaturas que podrían llegar hasta los 22 grados, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 55% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, la sensación de calor será más llevadera a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se presenta como una jornada mayormente nublada pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que el día sea ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. Con un cielo que alternará entre nubes y claros, será un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.