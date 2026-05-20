El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

Hoy, 19 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado. Desde primeras horas de la mañana, los habitantes de la localidad podrán observar un ambiente muy nuboso, con nubes que cubrirán gran parte del cielo. Esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día, aunque hacia la tarde se espera una ligera mejora con la aparición de nubes altas, lo que podría permitir algunos claros en el horizonte.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo del día. La jornada comenzará con una temperatura de 17 grados centígrados, que irá disminuyendo hasta alcanzar los 15 grados en las horas más frescas de la tarde. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que alcance niveles altos, comenzando en un 78% por la mañana y aumentando hasta un 89% hacia la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más cálidas del día.

En lo que respecta al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 kilómetros por hora. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando rachas de hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más tranquila.

En términos de precipitaciones, no se esperan lluvias significativas en Vilanova de Arousa. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:09 y el ocaso a las 21:54, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá presentando nubes, pero sin indicios de lluvias, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila. En resumen, el día se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Vilanova de Arousa, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y las temperaturas frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.