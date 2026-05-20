El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El cielo estará cubierto principalmente por nubes altas durante la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de claridad, especialmente en la tarde, cuando el sol brillará con más fuerza. A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, alcanzando su punto más claro hacia las 18 horas, cuando se espera que la visibilidad sea óptima. Sin embargo, por la mañana, la bruma y la niebla podrían hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 93% en las primeras horas, pero irá disminuyendo a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas nocturnas desciendan a alrededor de 13 grados.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Vilagarcía de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:55, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día agradable en Vilagarcía de Arousa, con temperaturas cálidas, cielos parcialmente despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.