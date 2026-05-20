El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 15 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 72% por la mañana y aumentando hasta un 83% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 10 km/h, proporcionará un alivio y hará que la temperatura se sienta más cómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre sin la preocupación de que el tiempo pueda cambiar.

El amanecer se producirá a las 07:09, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:54, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este alargamiento del día es característico de la primavera, y hoy será un buen momento para aprovechar esas horas de luz, ya sea paseando por la playa, disfrutando de un café en una terraza o realizando alguna actividad deportiva.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre. Con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.