El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 10:00 horas, la visibilidad mejorará notablemente, y se prevé que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 10 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 10 grados a las 07:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y descenderá hasta un 60% hacia el final del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que puede proporcionar un alivio agradable ante el calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en la tarde, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:54 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Vilaboa se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Se aconseja a los habitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y aplicando protector solar si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.