El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará un aspecto pintoresco al paisaje, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será un factor notable durante el día, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 91% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de lluvias y la presencia de nubes altas permitirán que la luz solar se filtre, creando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con una velocidad de 6 km/h en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará, soplando desde el sur a una velocidad de 4 km/h, y finalmente desde el este a 3 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para quienes disfrutan de paseos tranquilos o actividades recreativas en el exterior.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Vilaboa. Este clima seco y templado es perfecto para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo digno de contemplar, con el sol saliendo a las 07:08 y poniéndose a las 21:53. Este amplio rango de luz solar permitirá que los residentes aprovechen al máximo el día, disfrutando de actividades tanto por la mañana como por la tarde.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y la certeza de que no habrá lluvias que interrumpan la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.