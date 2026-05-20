El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 95% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 74% a las 10:00 horas. Este nivel de humedad podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol ascienda en el cielo, se anticipa que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 24 grados a las 17:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h a las 17:00 horas. Este viento suave y cálido contribuirá a la sensación de confort en el ambiente, ideal para actividades al aire libre.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:54 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de temperaturas agradables y cielos despejados. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Vila de Cruces, con un tiempo cálido y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.