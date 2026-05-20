El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes podrán observar un cielo mayormente despejado, aunque con la aparición de estas nubes que, si bien no amenazan con precipitaciones, aportan un matiz estético al paisaje.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 14 grados . La temperatura más alta se registrará en las horas centrales de la jornada, alcanzando los 14 grados a media tarde. Sin embargo, a medida que avance la tarde y se acerque la noche, se espera un descenso gradual, con mínimas que podrían llegar a los 11 grados hacia el final del día. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 81% a las 14:00 horas y subiendo hasta un 96% en las horas de la noche. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. Los residentes deben estar preparados para un ambiente algo pesado, sobre todo en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas y la humedad, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite a los habitantes disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones.

El amanecer se producirá a las 07:06 horas, mientras que el ocaso se dará a las 21:53 horas, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo mayormente estable y sin lluvias. En resumen, Vila de Cruces vivirá un día de mayo típico, con temperaturas agradables, alta humedad y un cielo adornado por nubes altas, ideal para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.