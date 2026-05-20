El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy en Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 14 grados, con una ligera disminución a 13 grados en las horas más frías. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia las 10 de la mañana. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el día se sienta más cálido y agradable. La previsión de viento indica que soplará del sur a una velocidad de entre 5 y 6 km/h, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más confortables.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no deberían afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad seguirá disminuyendo, situándose en torno al 59% hacia las 14:00 horas, lo que favorecerá un ambiente más seco y cálido.

El viento cambiará ligeramente de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 9 km/h en las horas pico de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El viento se suavizará, con velocidades de entre 5 y 6 km/h, lo que hará que la noche sea tranquila y agradable.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.