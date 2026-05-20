El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Vigo se presenta con un panorama meteorológico variado que promete influir en las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará muy nuboso, con una transición hacia condiciones nubosas a medida que avanza el día. Las nubes altas también harán su aparición, aunque se espera que el sol logre asomarse en algunos momentos, especialmente hacia la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente templado. La máxima alcanzará los 17 grados alrededor del mediodía, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 15 grados en las primeras horas del día. Este rango de temperaturas sugiere que será un día agradable, aunque con la posibilidad de que la sensación térmica se vea afectada por la humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 82% a primera hora de la mañana y aumentando hasta un 92% hacia el final del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas previstas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan de manera ligera y cómoda, y que se mantengan hidratados.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un chaparrón inesperado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El viento también jugará un papel en la jornada. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el 19 de mayo en Vigo se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de humedad y viento suave hará que sea un día ideal para disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles o disfrutando de la naturaleza en sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.