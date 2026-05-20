El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará muy nuboso y cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad. A medida que avance la mañana, la bruma se mantendrá hasta las 7, pero se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, proporcionando un ligero respiro en la densidad del cielo.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto más alto a las 9 de la mañana con 13 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura y a la posibilidad de que se perciba un ambiente más frío de lo habitual.

A partir de las 10 de la mañana, el tiempo comenzará a despejarse gradualmente, con temperaturas que subirán hasta los 18 grados a las 11 de la mañana y alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día más soleado a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 10 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado en la mañana, con temperaturas frescas que darán paso a un tiempo más cálido y soleado en la tarde. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento suave harán que sea un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.