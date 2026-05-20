El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 73% al 87% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa suave puede resultar agradable, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas al aire libre.

El orto se producirá a las 07:07, brindando a los habitantes de Valga la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:54, lo que significa que los días son cada vez más largos, permitiendo disfrutar de más horas de luz natural. Este alargamiento del día es característico de la primavera, y hoy se podrá apreciar un atardecer que promete ser espectacular, con el cielo pintado de tonos cálidos.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo adornado por nubes altas. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas, aprovechando la brisa suave y el ambiente primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.