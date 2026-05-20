El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero se recuperará rápidamente, alcanzando los 26 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores cercanos al 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad o excursiones a la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:53. En resumen, hoy será un día espléndido en Tui, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.