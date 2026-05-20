El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, lo que puede dar un toque de belleza al paisaje, aunque no se espera que estas nubes traigan consigo precipitaciones. A lo largo del día, la situación meteorológica se mantendrá mayormente poco nubosa, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará en la tarde, alcanzando los 16 grados, mientras que por la noche, se espera que descienda a unos agradables 12 grados. Esta variación térmica sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa un aumento significativo a medida que avance el día. La humedad comenzará en un 81% por la mañana y alcanzará el 100% en la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente al caer la tarde y durante la noche. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas del día. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, disminuyendo su intensidad a 5 km/h y luego a 4 km/h por la noche. Este viento suave contribuirá a que la sensación de frescura sea más agradable, especialmente en las áreas abiertas.

Los momentos de luz solar serán abundantes, con el orto previsto a las 07:09 y el ocaso a las 21:52, lo que brinda una larga jornada para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una mezcla de nubes altas y periodos de sol, con temperaturas frescas y un viento suave, ideal para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.