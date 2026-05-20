El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, donde las temperaturas alcanzarán su punto máximo. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 17 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 24 grados en las horas de la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 96% en la madrugada y bajará hasta un 51% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo y menos bochornoso.

El viento será un factor a tener en cuenta durante el día. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de las 15:00 horas, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tomiño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque podría haber algo de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más cercanas al agua.

A medida que el día se acerque a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:53 horas. En resumen, se espera un día agradable y soleado en Tomiño, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.