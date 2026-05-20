El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los habitantes de Tomiño pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará en las horas centrales de la jornada, alcanzando los 16 grados a media tarde. Sin embargo, al caer la tarde y durante la noche, se espera un descenso gradual, con mínimas que podrían llegar a los 12 grados. Es recomendable que quienes planeen salir, especialmente por la noche, lleven una chaqueta ligera para mantenerse cómodos.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 82% por la mañana y aumentando hasta un 98% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, es aconsejable estar preparados para un ambiente algo más húmedo de lo habitual.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h durante la mañana, aumentando a 15 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, el viento disminuirá a 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, haciendo que el tiempo sea más agradable.
El orto se producirá a las 07:10, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 21:52, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los jardines.
En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta favorable, con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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