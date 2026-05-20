El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. La bruma matutina, que ha caracterizado las primeras horas, dará paso a un ambiente más claro conforme avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91% a las 07:00, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 46% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero el calor se hará más evidente a medida que el día avance.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave y constante será ideal para actividades al aire libre, como paseos o deportes, ya que no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar eventos al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Soutomaior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol ocurrirá a las 21:54, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.