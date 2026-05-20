El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo con predominancia de nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre de manera suave, creando un ambiente luminoso pero sin el calor intenso que caracteriza a los días despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo la más alta esperada en las horas centrales del día, alrededor de las 21:00 horas.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, en torno a los 17 grados, que irán descendiendo ligeramente a medida que avance el día. A partir de la tarde, se prevé que la temperatura baje hasta los 14 grados, lo que podría resultar en un ambiente más fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se tiene previsto salir por la tarde o al anochecer.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles serán altos, alcanzando hasta un 90% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómodo. En la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que permitirá que el ambiente se sienta más tranquilo y apacible.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:53, el cielo se mantendrá mayormente nublado, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer. Las nubes altas pueden crear un efecto de color en el horizonte, brindando una hermosa vista para aquellos que se encuentren en lugares con buena visibilidad.

En resumen, el día en Soutomaior se perfila como uno ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvia y un viento suave que hará que la experiencia sea placentera. Sin duda, es una jornada que invita a salir y disfrutar de la naturaleza y el entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.