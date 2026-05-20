El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:05. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, aunque no se espera que afecten significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 7°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C en la tarde, alrededor de las 17:00. Este aumento en la temperatura será notable, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La tarde se presentará especialmente cálida, con temperaturas que rondarán los 23°C entre las 15:00 y las 19:00, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Sin embargo, el viento será moderado y no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear por el campo o simplemente disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.