El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que, aunque el cielo estará cubierto en gran parte, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto sugiere que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas frescas que se prevén.
En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que baje hasta los 11 grados. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los residentes vestirse en capas y llevar consigo una chaqueta ligera para mayor comodidad.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y aumentando hasta un 93% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar refugio en espacios frescos durante las horas más cálidas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h durante la mañana, aumentando a 14 km/h por la tarde. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. Este viento suave puede ofrecer un alivio en las temperaturas, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frescura que se experimentará.
El orto se producirá a las 07:06, brindando a los habitantes de Silleda una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:52, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el día de hoy en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que invitan a disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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