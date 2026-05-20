El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 61% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras, lo que será un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para los turistas y residentes que deseen disfrutar de las playas de Sanxenxo, que comenzarán a recibir más visitantes a medida que se acerca el verano.

A medida que se acerca la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen la costa antes del ocaso, que se producirá a las 21:55 horas. Este será un momento perfecto para disfrutar de una caminata por la playa o una cena al aire libre en uno de los muchos restaurantes que ofrecen vistas al mar.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo lo que esta hermosa localidad gallega tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.