El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura más alta se registrará en las primeras horas de la tarde, alcanzando los 16 grados, mientras que por la noche, se espera que descienda a 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondan el 82% por la tarde y aumentando hasta el 90% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h en las horas de la tarde, lo que aportará una brisa refrescante. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando los 7 km/h desde el sur por la tarde y 6 km/h desde el sureste durante la noche. Esta ligera brisa será ideal para quienes deseen pasear por la costa o disfrutar de una comida al aire libre en uno de los muchos restaurantes con vistas al mar.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa gallega. La salida del sol se producirá a las 07:09, brindando un hermoso amanecer, y el ocaso se dará a las 21:54, ofreciendo una larga jornada de luz natural para aprovechar al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvia y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, paseando por el puerto o explorando los encantos del municipio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.