El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con el sol, hará que la temperatura se sienta más cálida en las horas centrales del día, donde se espera que se alcancen máximos de hasta 28 grados .

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevé que haya bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al río, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, con un ambiente cálido y agradable. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a los 20 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.