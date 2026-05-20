El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo con predominancia de nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica irá mejorando, con intervalos de poco nuboso que permitirán disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 18 grados, mientras que por la tarde y al caer la noche, se espera que descienda a unos agradables 14 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles se mantendrán relativamente altos, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 92% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo de la jornada, asegura que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando hasta 11 km/h, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Por la tarde, se espera que la intensidad del viento disminuya, lo que contribuirá a una sensación de calma y confort.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 07:09. Los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un inicio de jornada pintoresco, mientras que el ocaso se producirá a las 21:52, ofreciendo una larga tarde para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.