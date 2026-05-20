El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:08. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A partir de las 02:00, se prevé la llegada de niebla, que persistirá hasta las 08:00. Esta niebla podría reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en carretera durante esas horas. Sin embargo, a medida que la niebla se disipe, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 15 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 26 grados hacia las 16:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 44% por la tarde, lo que hará que el calor se sienta más llevadero.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección, soplando desde el norte y aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00, cuando el cielo se mantendrá despejado.

El ocaso se producirá a las 21:53, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada soleada y cálida, perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Salceda de Caselas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.