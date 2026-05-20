El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo con predominancia de nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre de manera suave, creando un ambiente luminoso pero sin el calor intenso que podría generar un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , siendo la más alta esperada en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y la brisa suave que se espera ayudará a mitigar cualquier incomodidad. La humedad también puede ser un indicativo de que, aunque no se prevén precipitaciones para el día de hoy, el ambiente se sentirá fresco y algo húmedo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h durante la mañana, disminuyendo a 2 km/h en la tarde y cambiando a dirección noreste. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Por la tarde, el viento se mantendrá suave, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin la incomodidad de ráfagas fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades como picnics, caminatas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Salceda.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como una jornada agradable, con temperaturas moderadas, alta humedad y un cielo parcialmente nublado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando la suavidad del viento y la ausencia de lluvias. A medida que el sol se pone a las 21:52, los residentes podrán disfrutar de una hermosa tarde-noche, ideal para compartir con amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.