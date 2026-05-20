El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 10:00 horas, la visibilidad mejorará notablemente, y se prevé que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 11 y los 22 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 49% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, dado el aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Ribadumia sin interrupciones.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy es favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.